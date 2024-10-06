«Профессиональный снобизм»: Соседов о том, почему Добрынина не принимали коллеги

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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Многие в звездной тусовке завидовали композитору.

Умершему на днях певцу и композитору Вячеславу Добрынину многие коллеги завидовали. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов в эфире федерального телеканала.

«У него легкое композиторское перо. Вот он легкий и в общении, и в написании песен. Но я столкнулся с тем, что часто был профессиональный снобизм по отношению к Славе. Меня всегда это возмущало, поскольку я общался со многими деятелями эстрады, шоу-бизнеса, музыкантами, композиторами. Какая-то ревность, зависть. „Ну, хиты там он пишет, подумаешь. Я могу десятками такие писать хиты“, — говорили очень известные композиторы», — рассказал Соседов.

Друживший с Добрыниным на протяжении 30 лет критик добавил, что многие объясняли успех композитора исключительно везением. Однако Соседов считает, что у Добрынина был талант тонко чувствовать стихи, на которые он писал музыку. Благодаря этому творческому чутью из-под его пера выходили хиты, которые потом пела вся страна.

Вячеслав Добрынин скончался 1 октября в возрасте 78 лет в одной из столичных клиник, куда его госпитализировали за несколько дней до смерти с диагнозом инсульт. Композитор и певец известен эстрадными хитами «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро», «Ах, какая женщина», «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Все, что в жизни есть у меня» и многими другими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народного артиста РФ Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в присутствии родных, друзей и коллег.