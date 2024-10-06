Не только P. Diddy: экс-солистка Pussycat Dolls вскрыла подноготную шоу-бизнеса

Фото: www.globallookpress.com/Armando Arorizo

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Певица отмечает, что участницам коллектива не выплачивали полагающиеся гонорары.

Экс-солистка Pussycat Dolls Кайя Джонс напомнила в соцсетях, что еще в 2017 году рассказывала, как участниц популярного коллектива использовали как секс-рабынь.

В 2003 году девушка пела в популярной группе Pussycat Dolls, но уже в 2004-м покинула команду по собственному желанию. В нескольких постах в соцсетях в 2017 году певица рассказывала страшное о жизни участниц группы, но ей никто не верил. В частности, Джонс намекала, что певиц заставляли спать с теми, с кем скажут.

«Моя правда. Я была не в женской группе. Я была в борделе. О, и заодно мы пели и были знамениты. В то время как все, кто владел нами, зарабатывали деньги. Насколько все было плохо, спрашивают люди. Настолько плохо, что я отказалась от своих мечт, товарищей по группе и контракта на запись пластинки на 13 миллионов долларов», — написала тогда Джонс.

Певица также отметила, что одна из основательниц Pussycat Dolls Робин Антин и руководство лейбл, на котором они записывались, забирали все деньги, а сами участницы получали по 500 долларов в неделю, пока их оскорбляли и использовали.

Сейчас певица записала видео, в котором сообщила, что она наконец «оправдана». И все фразы, которые она говорила много лет назад, подтверждаются.

«Вот вам совет: когда люди радуются тому, как падают другие, обратите внимание, с кем они сами водили дружбу. Люди говорят: „Да это только Паффи!“ Не только Паффи. Будьте внимательны!», — добавила Кайя.

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