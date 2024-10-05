«Дочь просит меня убрать телефон»: Гагарина призналась в зависимости от гаджетов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Певица из-за работы вынуждена отвечать на звонки даже в свой выходной, что огорчает ее детей.

Певица Полина Гагарина призналась, что в силу работы должна быть постоянно на связи и поэтому зависит от гаджетов. При этом ее дети смартфонам и другим устройствам предпочитают живое общение.

«В моей семье главные ценности строятся вокруг теплых разговоров по душам. Поэтому у меня нет трудностей с детьми по поводу их зависания в телефонах или планшетах. Скорее такая трудность есть у меня самой. Мия очень чутко реагирует, если мне кому-то нужно срочно ответить на сообщение по работе в наш семейный выходной, просит меня убрать телефон и побыть просто мамой. Главное, к чему мы стремимся с детьми, — провести вместе время, с выключенными телефонами и включенными сердцами», — поделилась Гагарина в интервью Psychologies.

Певица воспитывает двоих детей: 16-летнего Андрея и семилетнюю Мию. Сын Гагариной занимается музыкой, создает аранжировки для «Голоса». Несмотря на юный возраст, он уже строит отношения с победительницей детской версии проекта Викторией Соломахиной. Дочь певицы занимается бальными танцами, а в этом году пошла в первый класс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гагарина может вновь сойтись с бывшим супругом Дмитрием Исхаковым. Певица и фотограф провели день с детьми — дочкой Мией и сыном Андреем от первого брака артистки. Юноша прекрасно ладит с Исхаковым, а тот с удовольствием общается с пасынком.