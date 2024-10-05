«Он такой козел»: Бьянка рассказала о домогательствах известного артиста

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Певица намекнула, кто именно приставал к ней.

Певица Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, стала жертвой домогательств известного артиста. Об этом она рассказала во время шоу на одном из федеральных телеканалов.

Звезда рассказала, что неприятная ситуация произошла в поезде, когда она, как и многие другие артисты, возвращалась с «Песни года». Тогда мужчина поймал ее в коридоре, ударил по ягодицам и звал к себе в купе с непристойными предложениями.

Бьянка не раскрыла личность извращенца, но подметила, что ему 60 лет и у него есть жена и множество детей.

«Неприятная ситуация, он увидел, как я обиделась, расстроилась и разочаровалась. Просто человек поет такие песни! Вы бы ни за что в жизни не подумали, что он такой козел!» — поделилась Бьянка.

Артистка также поделилась секретом своего кардинального изменения внешности. Благодаря помощи профильных врачей она смогла похудеть на 38 килограмм, доказав, что нет ничего невозможного. Лишний вес звезда набрала из-за проблем с гормональным фоном. До преображения он достигал 90 килограммов при росте 163 сантиметра, что в несколько раз больше всех допустимых показателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бьянка мечтает об операции по уменьшению груди.