В Грозном «Народный фронт» передал 100 «Газелей» бойцам в зону СВО

Фото, видео: Народный Фронт; 5-tv.ru

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Для оснащения машин было налажено оперативное производство на базе мощностей «Чеченавто».

Сто автомобилей «Газель», оснащенных турелями, передали бойцам в зону спецоперации глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов. Торжественная церемония передачи техники прошла в Грозном.

В «Народном фронте» уточнили, что автомобили для военных закуплены Минпромторгом в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина о передаче в зону СВО 2,5 тысячи транспортных средств до конца года.

По словам представителя Минпромторга Адама Хакимова, вся техника прошла испытания на базе Российского университета спецназа, отвечает всем требованиям маневренности и оснащена современными системами управления и средствами борьбы с беспилотниками.

В свою очередь, Кадыров отметил, что для оснащения машин в самый короткий срок было налажено сильное производство на базе мощностей «Чеченавто». При разработке автомобилей учитывались пожелания бойцов на передовой.

«Мне приятно, что и мои предложения на разных этапах разработки были учтены инженерами. На автомобили легко устанавливать как пулеметное вооружение, так и оружие более крупного калибра. Уверен, машины проявят себя в зоне СВО с самой сильной стороны, и наши бойцы по достоинству их оценят. Победа будет за нами!» — заявил глава Чечни.

Часть «Газелей» будет передана военнослужащим подразделения «Ахмат», бойцы которого сейчас освобождают Курскую область от украинских боевиков. Также «Народный фронт» передал для университета спецназа инновационную систему тактической радиоэлектронной борьбы «Вий».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минпромторг РФ и «Народный фронт» передали военнослужащим в зоне спецоперации автомобили УАЗ и квадроциклы.