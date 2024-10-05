Фото: www.globallookpress.com/Gao Jing

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Французский лидер назвал виновных в эскалации на Ближнем Востоке.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю для ведения боевых действий в Газе. Об этом сообщает газета Le Parisien.

«Приоритетом является прекращение поставок оружия для ведения боевых действий в секторе Газа», — сказал Макрон в эфире телеканала France Inter.

По информации французского издания, это высказывание адресовано Джо Байдену, так как США и есть крупнейший поставщик оружия Израилю. К тому же, Макрон раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху за его способ борьбы с «ХАМАС», который он обещал «уничтожить».

«Мы самым решительным образом осудили террористическую атаку 7 октября и признали право Израиля на самооборону… Но [это право должно реализовываться] при соблюдении международного и гуманитарного права, как и положено демократии», — заявил Макрон.

Он также добавил, что «Ливан не станет новой Газой», а ливанский народ не должен быть «принесен в жертву» борьбы Израиля против «Хезболлы».

Израильская армия заявила о начале ограниченных наземных рейдов против «Хезболлы» в приграничной зоне на юге Ливана несколькими днями ранее, 1 октября. Эскалация боевых действий между Израилем и «Хезболлой» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи людей, включая сотрудников движения, получили ранения при взрывах различных устройств в Ливане. В стране обвинили в случившемся израильскую сторону.

Ранее 5-tv.ru писал, кем заменят президента Франции Эммануэля Макрона. В стране стартовала процедура импичмента действующего президента.