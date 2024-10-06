У него уже новая семья, а у вас? Психолог советует, как разлюбить бывшего

Фото, видео: www.globallookpress.com/photorevolution; 5-tv.ru

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Чувства не уйдут моментально, но этому можно помочь.

Если человек начнет заботиться о своем внутреннем ребенке, то он сможет легче забыть свою прошлую любовь. Об этом рассказала семейный психолог Яна Катаева для 5-tv.ru.

Конечно, любовь к человеку не может угаснуть в один момент или за несколько дней, но бывают совсем запущенные случаи, когда годами не получается забыть своего бывшего возлюбленного или возлюбленную.

Интересно, что ваша экс-половинка к этому времени может давно устроить свою личную жизнь и не испытывать никаких переживаний по поводу ушедшей любви.

По словам психолога, такая привязанность к экс-партнеру может быть следствием истории детской привязанности.

«Главным образом, это зависит... от того, как складывались ваши отношения с родителями, когда вы были ребенком», — говорит она.

Кроме того, играет роль то, сколько лет вашим прошедшим отношениям, есть ли совместные дети, а также имеет значение, с какого возраста люди были вместе.

«Если с ранней юности, то это труднее, чем когда вы встретились во взрослом возрасте», — добавляет эксперт.

Психолог советует в такой ситуации, прежде всего, позаботиться о своем внутреннем ребенке — об этой раненой сейчас или в детстве девочке или мальчике.

«Как это делать? Заботиться о своем внутреннем ребенке примерно так же, как вы заботитесь о ваших реальных детях, если они у вас есть. Или как вы о них заботились бы, если бы они были... Слышать их, утешать их, успокаивать. То есть спрашивать эту внутреннюю детскую часть раненую: как ты сейчас, как ты себя чувствуешь, что я могу для тебя сделать? Признавать ее чувства, утешать, поддерживать», — объясняет психолог.

Помимо этого, важно дать себе проживать все чувства, особенно печаль и злость.

«Можно представить себе, что от точки, где вы поняли, что вы расстаетесь, до точки, где вы уже в порядке и начинаете новую жизнь, вы должны пройти такой тоннель», — добавляет она.

Каждый раз, когда вы проживаете чувство, когда вы плачете, грустите, злитесь, в ярости, кричите — вы делаете несколько шагов по этому тоннелю. Не пройти его нельзя, ведь только так можно оказаться в точке выхода.

«Поэтому каждый раз, когда вы что-то испытываете, знайте, что это хорошо, это полезно. Вы сделали несколько шагов по тоннелю, давайте себе время и место для проживания чувств», — говорит специалист.

Также важным шагом в исцелении является ограничение всех контактов с тем человеком, которого вам надо забыть. Если есть у вас нет совместных детей или каких-либо дел, то лучше вообще не контактировать.

«Если есть совместные дети, и они достаточно большие, пусть они контактируют с другим родителем напрямую, без вас. Если приходится контактировать, то только строго по делам, только в рамках необходимости, и лучше по переписке. Минимальные контакты», — говорит эксперт.

Кроме того, очень важно не оставаться одному. Конечно, речь идет не о новых отношениях, ведь, не забыв прошлую любовь в новом союзе, ничего хорошего не выйдет.

«Вам нужно несколько теплых связей, даже если вы мужчина. Идите к другим мужчинам, которые имеют опыт болезненного разрыва. Общайтесь с ними. Идите в терапевтические группы, на форумы. Просто к приятелям, с которыми можно посидеть, попить кофе, поболтать. Просто идите к людям», — советует Катаева.

Не менее необходимый пункт — это поддерживать здоровый баланс работы и отдыха. В вашей жизни должно оставаться место для развлечений и мелких радостей, даже если вы сильно страдаете.

Также важно ставить новые цели, которые будут связанные только с вами и с вашей будущей жизнью.

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