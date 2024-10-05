Минздрав Якутии уточнил число детей, отравившихся в спортивной школе
Минздрав Якутии сообщил о 29 отравившихся детей в спортивной школе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Причина массового отравления пока неизвестна.
Массовое отравление детей произошло в Харанском спортивном лицее в Якутии. Об этом сообщает Минздрав региона.
В субботу, 5 октября, в соцсетях ведомства появилась информация о том, что количество пострадавших увеличилось, ранее сообщалось о 27 случаях отравления учащихся.
«Общее количество пострадавших — 29 детей, из них 25 госпитализированы в инфекционное отделение. Четверо получают амбулаторное лечение», — сказано в сообщении.
В настоящее время медики оценивают состояние детей как стабильное. В связи с данной ситуацией в центральной районной больнице развернули дополнительные инфекционные койки.
Отмечается, что дело взяли на контроль местные власти. Причину массового отравления детей сообщат после проведения следственных мероприятий.
Ранее 5-tv.ru писал, что появились новые детали в деле о гибели отравившихся детей под Красноярском. Сообщается, что приоритетной версией причины отравления семьи является аэрозольный препарат от насекомых — в частности, дихлофос. Его следы нашли в проведенных пробах рвотных масс погибших. Однако расследование этого дела продолжается.