Минздрав Якутии уточнил число детей, отравившихся в спортивной школе

Минздрав Якутии сообщил о 29 отравившихся детей в спортивной школе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Причина массового отравления пока неизвестна.

Массовое отравление детей произошло в Харанском спортивном лицее в Якутии. Об этом сообщает Минздрав региона.

В субботу, 5 октября, в соцсетях ведомства появилась информация о том, что количество пострадавших увеличилось, ранее сообщалось о 27 случаях отравления учащихся.

«Общее количество пострадавших — 29 детей, из них 25 госпитализированы в инфекционное отделение. Четверо получают амбулаторное лечение», — сказано в сообщении.

В настоящее время медики оценивают состояние детей как стабильное. В связи с данной ситуацией в центральной районной больнице развернули дополнительные инфекционные койки.

Отмечается, что дело взяли на контроль местные власти. Причину массового отравления детей сообщат после проведения следственных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились новые детали в деле о гибели отравившихся детей под Красноярском. Сообщается, что приоритетной версией причины отравления семьи является аэрозольный препарат от насекомых — в частности, дихлофос. Его следы нашли в проведенных пробах рвотных масс погибших. Однако расследование этого дела продолжается.