«Решают девочки»: Анна Хилькевич поделилась «фишкой» воспитания детей

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Telegram/Аня Хилькевич/khilkevich_anna; 5-tv.ru

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По ее словам, дочери оценили такие методы.

Актриса Анна Хилькевич активно делится в соцсетях своей жизнью после третьих родов. Недавно она рассказала, что, скорее всего, уже не сможет уделять много внимания старшим дочкам, поэтому она придумала способ, который поможет не терять контакт с дочерями.

«У старших девочек есть ежедневные 20 минут только с мамой. Чем мы будем заниматься это время — решают девочки, а я за эти минуты запрещаю себе командовать, навязывать, лезть с вопросами-допросами. Девочкам нравится», — отмечает актриса.

По мнению звезды, с помощью такой фишки, дочки смогут ощущать, что мама всегда рядом и близка с ними. В целом, старшие дочери Анны помогают ей с малышкой — они читают ей сказки и играются с малюткой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Хилькевич жалуется на проблемы со здоровьем и питанием после третьих родов. Она уверяет, что терпит и плачет, но ей нужно продержаться как можно дольше, ведь малышке всего несколько недель.