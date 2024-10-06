Как стать счастливой женщиной? Психологи советуют играть разные роли в течение дня

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ricardo Demurez; 5-tv.ru

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Для обретения баланса в жизни необходимо осознать, что у представительниц прекрасного пола есть четыре главные амплуа, которые необходимо менять на протяжении дня.

В наше время, когда абсолютно каждый человек озабочен успехом и самореализацией во всех сферах жизни, сложно побороть конкуренцию, добиться всех целей и, главное, сохранить психологическое равновесие и не выгореть. Психолог, коуч Виталий Наумов рассказал 5-tv.ru о четырех «временных фондах», которые помогут достичь успеха и баланса в жизни любой женщине.

По словам эксперта, чтобы стать счастливой, необходимо исполнять четыре роли, меняющиеся на протяжение дня.

«Итак, первая роль, это, конечно же, роль женщины. Женщина часто забывает, что она женщина, и начинает действовать, условно говоря как конь… Поэтому, прежде всего, важно помнить, что счастливая женщина — это счастье в семье. Когда вы просыпаетесь, уделите время самой себе», — объяснил коуч.

Время для себя может включать заботу о себе, о своей красоте и здоровье. Главное, за этот промежуток времени успеть зарядиться энергией женственности и сексуальности, ведь именно в этом заключается «суперсила» представительницы прекрасного пола, считает Наумов.

«Вторая роль — это роль жены. Это тоже очень важный момент, потому что мы живем именно в нашем институте, в нашем современном мире, в институте семьи. И когда мы часто путаем роль мамы и забываем про роль жены, а все-таки муж у женщины, он по иерархии выше, чем дети, он первый появляется. Поэтому здесь важно помнить — сначала „я жена“. Не „я замужем“, а именно „жена“, роль», — напомнил психолог.

Наумов посоветовал добавить к роли жены роль любовницы, чтобы всколыхнуть эмоции, интерес, страсть и азарт.

«Третья роль — это, конечно, мамы, потому что роль матери для женщины, прежде всего, важна для реализации. Женщина создана Богом именно для того, чтобы стать мамой», — подчеркнул коуч.

При этом психолог напомнил, что в этом моменте важно не переусердствовать и не дойти до состояния «я же мать».

«И четвертая роль — это бизнес-леди», — отметил психолог.

Наумов напомнил, что женщина будет действительно счастлива, если выберет временные фонды под каждую из ролей.

«У вас утром, например, забота о себе, есть время, где вы в роли жены и уделяете время мужу, есть роль мамы, где вы фокусируетесь на детях, и роль бизнес-леди, где вы фокусируетесь на том, чтобы кратно расти и развиваться. Тогда будет баланс», — заключил эксперт.

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