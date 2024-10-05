«Человек без стыда и совести»: Лера Кудрявцева катком прошлась по Лерчек

Кудрявцева рассказала, что Лерчек получает 13 миллионов за рекламу в соцсетях

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Ведущая разразилась гневной тирадой в соцсетях после того, как как блогер отказалась от услуг юриста Гордон, и раскрыла все карты.

Ведущая Лера Кудрявцева назвала блогера Валерию Чекалину (Лерчек) человеком без стыда и совести. Кудрявцева не стеснялась в выражениях, и выразила все претензии в своем Telegram-канале.

Эти откровенные признания ведущая сделала после того, как Лерчек отказалась от услуг ее подруги — юриста Екатерины Гордон, так как не хотела публичности.

Кудрявцева призналась, что считает блогера человеком без стыда и совести. Однако то, что она узнала о ней позже, повергло ее в ужас. По словам телеведущей, Чекалина получает 13 миллионов рублей за «серию сторис» в соцсетях в качестве рекламы, а годовой контракт с ней обойдется компаниям в 220 миллионов рублей.

«Хотя я уже многое знаю про Лерчек, про человека без стыда и совести… Это про то, что чел просто попутал берега. Мы как-то вот живем себе спокойно, по понятиям, так сказать. Честно зарабатываем, крутимся, платим налоги, помогаем детям… », — возмутилась телеведущая.

Эти суммы до сих пор не укладываются в голове телеведущей. Она считает огромной несправедливостью, то что какая-то «прости Господи» гребет лопатой миллионы, а врачи и учителя, тем временем, имеют крохотные зарплаты.

«Эти, прости Господи не знаю кто, гребут лопатой миллионы долларов», — говорит она.

По словам Кудрявцевой, она долгое время отговаривала Гордон брать дело Чекалиной, но та очень хотела помочь многодетной маме, ведь она осталась одна с тремя детьми.

«Я ей говорила — не лезь! Не надо!» — утверждает ведущая.

Кудрявцева долгое время молчала, но подобное поведение Чекалиной по отношению к ее подруге стало для нее последней каплей. Она утверждает, что Гордон «отгребла по полной» после общения с Лерчек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спонтанный поцелуй Лерчек и Natan вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Неужели между знаменитостями что-то есть?

Кроме того, некоторое время назад в Сеть также попало двусмысленное видео, где Лерчек с разбегу бросается в объятия рэпера и буквально виснет на нем. Стоит отметить, что Natan, в отличие от Лерчек, находится в браке, в котором растит двоих сыновей.