Минюст назвал причину признания Поперечного* иноагентом

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Комик попытался оспорить в суде внесение в реестр иностранных агентов.

Комик и видеоблогер Данила Поперечный* объявлен иноагентом из-за получения 60 тысяч долларов от зарубежных компаний. Об этом заявил представитель Минюста во время рассмотрения иска Поперечного об исключении его из иноагентов в Замоскворецком суде Москвы.

«Согласно сведениям из Росфинмониторинга, поступившим в Минюст России, истец получил денежные средства от иностранных организаций Fullscreen (США) в размере 6,4 тысячи долларов, а также от Google Ireland Limited (Ирландия) в размере 55,8 тысячи долларов», — цитирует РИА Новости слова представителя Минюста.

Представитель Поперечного, со своей стороны, заявила, что комик не согласен с внесением его в реестр иноагентов, считает это незаконным и необоснованным. Однако суд принял сторону Минюста и отказал блогеру в снятии статуса иноагента.

Поперечный 14 июня был включен в реестр иноагентов. Известно, что сейчас он находится за пределами России. Согласно публикациям в его социальных сетях, он с супругой Полиной Чистяковой, известной как блогер Попоша, проживает в США.

В 2022 году появились сообщения о том, что заявления Поперечного проверят на дискредитацию ВС РФ. Тогда блогер заверил сограждан, что он находится в России и «свято верит» в то, что российскую армию никоим образом не очернял.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура Москвы предложила возбудить уголовное дело против блогера Ильи Варламова*.

* — признан иноагентом в РФ.