Обманул на 25 млн рублей: экс-супруга Нюши подозревают в еще одной крупной афере

Экс-супруг Нюши Игорь Сивов выманил из москвича более 25 миллионов рублей

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Бизнесмен предложил мужчине вложить деньги в «выгодные инвестиции».

Бывший супруг певицы Нюши — бизнесмен Игорь Сивов — выманил у москвича более 25 миллионов рублей под предлогом выгодных инвестиций в проект. Именно с таким заявлением потерпевший обратился в полицию, сообщил источник 5-tv.ru.

Согласно информации, полученной от источника, в июле 2021 года Сивов познакомил мужчину со своим партнером. Тот, в свою очередь, предложил ему инвестировать деньги в сделки с рекламными аккаунтами.

Злоумышленник заверил москвича что через некоторое время деньги должны будут вернуться с процентами.

Пострадавший перевел со счета своей матери 23 с половиной миллиона рублей мошеннику. Позже была совершена аналогичная операция на сумму один миллион 800 тысяч рублей.

После этого партнер, с которым мужчину познакомил Сивов, перестал выходить на связь. До сих пор деньги не были возвращены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на экс-супруа Нюши подали заявление в полицию. Его обвинили в мошенничестве. Что может грозить бизнесмену, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».