Telegram разработает собственный аналог YouTube

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Разработчики платформы опубликовали конкурс на создание нового видеоплеера в приложении. Победитель получит 50 тысяч долларов.

В скором времени мессенджер Telegram представит собственный аналог видеохостинга YouTube. Разработчики платформы 4 октября опубликовали конкурс на создание нового видеоплеера в приложении.

Уже известно, что на данном видеоплеере можно будет включать видео и аудио. Сначала это нововведение планируют добавить в мобильную версию приложения для IOS. Позже плеер появится у пользователей Android, а также в десктопной версии мессенджера.

При этом новая разработка заменит AVPlayer, который пока что использует соцсеть, и сможет работать внутри самого приложения без перехода в другие браузеры.

Разработчики указали, что данное нововведение должно будет работать на версиях IOS не раньше 12-й, а также иметь поддержку HLS-стриминга и также автоматической настройки качества ролика в зависимости от скорости интернета.

Пока что неизвестно, будет ли туда строена система рекомендаций, как на YouTube. Это могло бы позволить составить серьезную конкуренцию видеохостингу.

Заявки от всех же желающих Telegram принимает до 25 октября включительно. Победителя выберут в ноябре 2024 года.

Создателю лучшего плеера предоставят награду в размере 50 тысяч долларов (около четырех с половиной миллионов рублей — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что YouTube замедлился для россиян почти в десять раз. Теперь, чтобы открылось видео, пользователям необходимо ждать более десяти секунд.