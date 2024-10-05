Евросоюз заявил о приостановке встреч с руководством Грузии

Фото: www.globallookpress.com/Frank Röder

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Отношения ЕС с государством стремительно ухудшаются после принятия закона об иноагентах.

Руководство Европейского союза (ЕС) решило приостановить встречи на высоком уровне с представителями Грузии из-за недружественных отношений. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, пишет EADaily.

По словам журналиста издания Игоря Левитаса, это связано с тем, что Евросоюзу не удалось оказать влияния на Грузию и заставить ее действовать по нужному для него сценарию.

«Грузия оказалась самостоятельной. В ЕС — траур, печалька…», — подчеркнул Левитас.

К слову, отношения между ЕС, США и Грузией стали стремительно ухудшаться после того, как грузинский парламент принял закон об иностранных агентах.

Документ обсуждался на протяжении долгого времени, несколько месяцев на улицах Тбилиси бушевали уличные протесты. Демонстранты требовали отозвать законопроект, поскольку он противоречит западным ценностям. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на него вето, но депутаты преодолели его.

В ответ на это представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявлял, что принятие закона негативно повлияет на процесс вхождения страны в Евросоюз.

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