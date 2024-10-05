«Войны выигрывают не военачальники»: Кириенко отметил важную роль учителей
Кириенко: в России сформирована целая система поддержки развития просвещения
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Первый заместитель главы администрации президента РФ выступил на Форуме классных руководителей.
В России сформирована целая система поддержки развития просвещения и воспитания молодого поколения. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко на Форуме классных руководителей, приуроченному ко Дню учителя.
«Решениями президента сформирована целая система поддержки развития просвещения и воспитания. Это и новые школы, реконструкция, оборудование новейшее, современные информационные платформы», — сказал он.
Кириенко также отметил важность такой профессии, как учитель, и вспомнил слова Владимира Путина, который как-то процитировал известного политического деятеля Отто фон Бисмарка.
«Войны выигрывают не военачальники, войны выигрывают школьные учителя и приходские священники. И это не только про войны. Это, на самом деле, про все, что происходит в стране. В первую очередь — про будущее», — сказал Кириенко.
По этой причине сейчас, как никогда, очень важно помочь состояться новым гражданам России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Путин поздравил педагогов с Днем учителя. Глава государства поблагодарил представителей этой профессии за их самоотдачу.