Фото: www.globallookpress.com/Klaus-Dietmar Gabbert

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ВС РФ также удалось освободить населенный пункт в ДНР.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 1925 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

Также сообщается, что вчера российским войскам удалось освободить от ВСУ очередной населенный пункт в ДНР.

«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики», — уточняется в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Тем временем группировка «Днепр» нанесла огневое поражение по скопления врага в районе населенных пунктов Садовое и Приднепровское в Херсонской области, а бойцы «Центра» продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожив западную боевую машину пехоты Bradley.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых российские снайперы продолжают громить позиции противника.