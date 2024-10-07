Президенту России Владимиру Путину исполнилось 72 года

Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pool

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это 21-й день рождения российского лидера на высшем государственном посту.

Президент России Владимир Путин отмечает свой день рождения. Главе государства исполняется 72 года.

Для нашего народа он стал лидером, для недружественных стран — сильным политическим оппонентом, а для историков — центральной фигурой, олицетворяющей целую эпоху развития нашей страны.

Это 21-й день рождения Владимира Владимировича на высшем государственном посту. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом году Путин проведет его на работе. У российского лидера запланировано несколько встреч, а вечером к нему прибудут главы Содружества Независимы Государств (СНГ). Праздничных мероприятий в этот день не ожидается.

К слову, в прошлом году Владимир Путин также посвятил этот день рабочим делам и принимал участие в торжественной церемонии по случаю поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.

Интересно, что в свой праздник он не только получал подарки, но и дарил их. Так, 7 октября 2023 года президент исполнил мечту школьницы из Пскова, подарив ей собаку породы акита-ину.

Глава государства обычно отмечает день рождения в кругу близких. По мнению Владимира Владимировича, именно так лучше начинать «персональный» год каждому человеку «вне зависимости от служебного положения».

В марте этого года Владимир Путин был избран на пост главы государства в пятый раз. Он победил на выборах с рекордным уровнем поддержки россиян. Более 87% — такой результат в его пользу отображался на табло ЦИК по итогам обработки 60% протоколов участковых избиркомов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дарили президенту РФ Владимиру Путину.