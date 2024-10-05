Путин встретится с президентом Таджикистана в Москве
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Впереди — саммит глав государств СНГ.
Президент РФ Владимир Путин направил своему коллеге из Таджикистана Эмомали Рахмонову поздравительную телеграмму в день рождения политика. Соответствующая публикация появилась на сайте Кремля.
«Искренние пожелания доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности», — передает Кремль слова Путина.
В телеграмме президент РФ также подчеркнул, что совсем скоро они с Рахмоновым встретятся в Москве. Встреча состоятся уже в ближайшие дни.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин направил поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну по случаю Дня независимости Армении. В ней президент РФ подчеркнул важность развития дружественных отношений Москвы и Еревана.