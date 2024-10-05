ВСУ начали использовать «выжигающие» дроны в районе Днепра
Фото: www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand
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О последних изменениях рассказали российские военнослужащие.
Вооруженные силы Украины начали массово применять «выжигающие» дроны с термическими смесями против российской армии в районе Днепра. Об этом агентству РИА Новости рассказали военнослужащие.
«В основном они (ВСУ — Прим. ред.) сейчас пользуются выжигающими дронами. Скидывают выжигающие боеприпасы. Сейчас сухая погода стоит и выгорают поля, леса выгорают», — поделился десантник группировки войск «Днепр» с позывным «Гром».
Также, по словам бойцов, враг использует устройства с горючими реагентами не только ради инициации пожаров в российских лесах, но и для уничтожения техники ВС РФ.
Как отметил солдат с позывным «Горыныч», противостоять подобным обстрелам достаточно затруднительно, так как распыляемая термическая жидкость обладает очень высокой температурой горения. Так, потушить ее никак нельзя — ни с помощью воды, ни с помощью земли. Потухнуть она может только самостоятельно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беспилотники ВСУ атаковали несколько предприятий в Воронежской области.