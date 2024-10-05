Востребованы во многих сферах: школьники стали чаще выбирать профессию учителя

Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

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Ректор МГПУ объяснил, почему преподавание пользуется популярностью среди молодежи.

Все больше школьников после получения среднего общего образования поступают в педагогические университеты. Об этом заявил ректор МГПУ Игорь Реморенко в интервью «Известиям». По его мнению, это связано с тем, что после получения такой профессии перед молодежью открываются больше возможностей.

«Сейчас 40–50% поступающих открыто заявляют, что педагогическое образование для них ценно своей гибкостью. Студенты педвузов должны уметь читать сложные тексты, разбираться в них и, главное, уметь передать смысл другим — внятно объяснить прочитанное. Именно поэтому зачастую педагогическое образование бывает востребовано в разных других практиках, где нужно работать с людьми: в просвещении, культуре, финансовой сфере, различных практиках консультирования, кадровых службах», — пояснил Реморенко.

Ректор МГПУ отметил, что за последние годы все больше в педагогические университеты стали поступать «сильные» выпускники. К примеру, с 2015 по 2021 год в педвузы поступали школьники, у которых средний балл по ЕГЭ был больше 85. В этом году показатель немного снизился, но ниже 80 не упал. Реморенко связал это с двумя причинами.

«Первая — это так называемые майские указы, согласно которым начался рост зарплаты в школах, а затем в вузах. Второй важный фактор — это период пандемии коронавируса. В это время многие учителя выглядели как настоящие герои, они быстро смогли освоить дистанционные методы обучения», — добавил он.

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