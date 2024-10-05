День учителя —2024: история и традиции праздника

Фото: Александр Яковлев/ТАСС

С профессиональным праздником сегодня поздравляют педагогов в более чем 100 странах.

День учителя более чем в 100 странах мира отмечают сегодня, 5 октября. Этот праздник начали отмечать именно в этот день относительно недавно — с 1994 года, когда ЮНЕСКО его учредил.

Подробнее об истории, целях и традициях этого праздника — читайте в материале 5-tv.ru.

История Дня учителя

Д. Кхизанишвили/ТАСС

Отмечать День учителя 5 октября решили не случайно. В этот день в 1966 году во Франции под эгидой ЮНЕСКО прошла конференция, посвященная статусу педагогов. На ней приняли первый международный документ «О положении учителей», определяющий условия труда педагогов.

В СССР же праздник появился за год до этого. Так было вплоть до распада Советского Союза, а после наша страна стала отмечать День учителя 5 октября.

Цель праздника заключается не только в поздравлении педагогов. Ежегодно отмечают их вклад в сферу образования и воспитания молодого поколения, а также оказывают поддержку. За последние годы престижность профессии заметно выросла. Если 12 лет назад таковой ее считали лишь 4% опрошенных ВЦИОМ, то в этом году цифра выросла до 16%.

В России в 2023 году насчитывалось более 1,2 миллиона учителей, 154 тысячи преподавателей и мастеров среднего профессионального образования, более 178 тысяч преподавателей вузов, 211 тысяч человек работали в качестве педагогов дополнительного образования.

До сих пор в России учителями чаще всего становятся женщины. Два года назад общее число женщин-педагогов в дошкольном образовании составило 99,7%, начальном — 99,3%, среднем — 83,8%. Меньше всего процент оказался в категории высшего образования, там число женщин составило чуть более 59%.

Традиции Дня учителя

© РИА Новости/Виталий Белоусов

Вне зависимости от того, на какой день недели выпадает праздник, в России всегда принято поздравлять учителей. Зачастую школьники подготавливают театральные сценки, устраивают концерты для педагогов со множеством сюрпризов. Учителей чествуют на районных и городских мероприятиях, им вручают награды, памятные подарки.

В школах в этот день проходят «Дни самоуправления» — время, когда старшеклассникам дают возможность провести уроки для учеников младших классов. Чаще всего после такого опыта подросткам становится понятно, насколько сложна профессия учителя, а также ответственна.

В этот уже взрослые выпускники встречаются с педагогами, благодарят за переданные им знания и в какой-то степени воспитание. Чаще всего в этот день учителям дарят цветы, подарочные сертификаты и сладкие угощения. Но и среди учителей принято в этот день дарить подарки и устраивать какие-то небольшие развлечения.

Меры поддержки учителей

Виктор Драчев/ТАСС

Прошлый год в России был объявлен Годом педагога и наставника. Это было сделано, чтобы подчеркнуть особую миссию педагогических работников. Для привлечения большего количества кадров существует немало мер поддержки. К примеру, на региональном уровне присутствует мера поддержки в виде сокращенной рабочей недели — до 36 часов, предоставление большего количества отпускных дней, досрочное назначение по старости, льготы при оплате коммунальных услуг, предоставление жилья, компенсации транспортных расходов.

Помимо вышеперечисленных, есть и другие льготы: право один раз в десять лет оформить неоплачиваемый отпуск до года с сохранением рабочего места, бесплатные курсы повышения квалификации, национальная программа «Земский учитель», согласно которой переехавшим на работу в села, поселки городского типа или малые города с населением до 50 000 человек, выплачивают единовременную компенсацию — один миллион рублей.

Кроме того, за классное руководство присутствует доплата. В прошлом году она составляла пять тысяч рублей. Доплата за звание «Заслуженный учитель» составляет не менее 15% от оклада. А при выходе на пенсию такие преподаватели могут получить звание «Ветеран труда», дополнительные льготы и ежемесячные выплаты, размер которых варьируется в зависимости от региона.

Также если у учителя есть научная степень — это право на предоставление дополнительной выплаты. А если школьник, к примеру, сдаст ЕГЭ на 100 баллов, то учителю положена выплата в размере 100 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем важность взаимодействия семьи и школы.