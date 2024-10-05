Фото: Instagram*/nataliashturm

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Хоть певица и пытается показать мужчинам, насколько она сексуальна, не на всех ее откровенные съемки действуют.

Журналист Отар Кушанашвили объяснил рьяное желание певицы Натальи Штурм постоянно появляться перед аудиторией в соцсетях полуобнаженной и хвалиться своим телом. По его словам, причина такого поведения знаменитости — глубокое одиночество.

«Она чокнулась! Выставляет какую-то ересь и сама себе причиняет боль. Наташа — очень одинокая несчастная женщина. Можешь на меня обижаться, но это так. Ты слишком занята роликами с собственным изображением», — пояснил журналист в своем YouTube-канале.

Как уверен Кушанашвили, Штурм в окружении очень не хватает друзей, которые объяснят ей, что все ее откровенные ролики не выглядят сексуально, наоборот, они смотрятся отвратно и глупо.

«Одиночество по-разному проявляется. Все, что она снимает, смотрится нелепо и убого. За каким чертом ты это делаешь? Одинокая… Хочет хоть какого-то признания», — добавил Кушанашвили.

Сама же Штурм старается не реагировать на мнение со стороны. Она продолжает снимать пикантные видео, остро высказываться. К примеру, не так давно певица заявила, что работающая женщина отталкивает от себя мужчин, поэтому попавшим в эту категорию стоит задуматься над своим образом жизни, ведь они, по мнению артистки, не являются сексуальными в глазах противоположного пола.

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