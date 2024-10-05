«И мы показывали животных»: Безруков высказался об увлечении детей квадробингом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Звезда театра и кино дал свою оценку относительно копирования подрастающим поколением повадков животных.

Народный артист РФ Сергей Безруков не считает, что увлечение молодежи квадробингом не несет какой-то негатив и травму для их психики. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

Знаменитость пояснил, что, к примеру, на первом курсе актерского факультета был и до сих пор есть отдельный раздел, в котором студенты примеряют на себя образы животных, а затем перевоплощаются в них на сцене. Безруков и сам этому учился в свое время, и те занятия не считает скучными и прошедшими для него зря.

«Это первый курс актерского факультета. В театральном вузе, в данном случае во ВГИКе, также, как и мы когда-то проходили животных на первом курсе, показывали животных. Это было довольно-таки интересно. Более того, в каждом животном есть характер. Когда ты настолько точно его воспроизводишь. На первом курсе целое направление есть — животные. Поэтому, думаю, это такая определенная игра. Страшного ничего в этом нет», — сказал актер на Большом Детском Фестивале в Петербурге.

К слову, как недавно выяснили специалисты интернет-сервиса для размещения объявлений о товарах и недвижимости, только за минувшее лето продажи масок, накладных хвостов, носков и перчаток, изображающих звериные лапы, выросли в 12 раз. Диапазон цены за купленное снаряжение начинался от 100 рублей, и доходил до пяти-шести тысяч рублей. Все это доказывает — интерес к квадробингу в России только увеличивается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к какому непризнанному в России виду спорта снизился интерес у молодежи.