Под Псковом организовали проверку по факту массовой гибели кошек и собак

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

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За пять дней внезапно скончались девять животных.

Прокуратура Псковской области начала проверку на фоне сообщений о массовой гибели кошек и собак в Островском районе. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Информацией об этом с Псковским агентством информации (ПАИ) поделилась жительница дома, во дворе которого были найдены мертвые животные. Она заявила, что за пять дней погибли девять животных — пять уличных и две домашние собаки, а также два кота. Причем их смерти были мучительными. Одну из собак, к примеру, она увидела с судорогами и идущей пеной изо рта.

«Прокуратурой области по сообщению из СМИ о массовой гибели животных в Островском районе организована проверка», — отметили в ведомстве.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сами местные жители уверены — животные погибли от сильнодействующего яда. Такой вывод они сделали, зная, что одна из собак сначала понюхала уже мертвую собаку, а когда пришла домой, то умерла.

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