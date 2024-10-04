Белоусов вручил звезды Героев России отличившимся участникам СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Вадим Савицкий; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Глава Минобороны поздравил бойцов от имени верховного главнокомандующего.

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил высшую государственную награду «Золотая Звезда» проявившим мужество и героизм участникам специальной военной операции.

«На линии соприкосновения вы проявили высочайший профессионализм, готовность самоотверженно защищать интересы нашей Родины, жизнь ее граждан, продемонстрировали силу духа, отвагу, мужество и честь, которые отличали героев Отечества на протяжении всей истории, на деле доказали верность Родине и присяге. Руководство государства высоко оценило ваш вклад в решение задач специальной военной операции», — обратился к военнослужащим Белоусов.

Также глава Минобороны поздравил награжденных бойцов от имени верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Ранее в этот день Белоусов поздравил военнослужащих, которые установили контроль над городом Угледар Донецкой народной республики. Глава военного ведомства направил телеграммы, в которых отметил мужество, храбрость и отвагу бойцов, проявленные ими в боях на одном из ключевых направлений в зоне специальной военной операции.

Глава ведомства провел параллель между современными российскими военнослужащими и солдатами Красной армии, которые освобождали Донбасс во время Великой Отечественной войны. В телеграмме упоминаются пять подразделений ВС РФ: один полк и четыре бригады.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что троим ветеранам специальной военной операции торжественно вручили ключи от автомобилей Lada Granta.