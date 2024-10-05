«Пока все не узнают»: Ольга Бузова похвасталась дорогой обновкой

Фото, видео: © РИА Новости/Анатолий Медведь; Instagram*/buzova86; 5-tv.ru

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Возможно, что такой подарок преподнес певице ее ухажер.

Певица Ольга Бузова похвасталась новым айфоном. Телеведущая записала видео, как готовится к съемке, и всячески крутила смартфоном.

Исполнительница хита «Мало половин» попросила визажиста оценить ее чехол, и тот подметил, что у певицы новый телефон. Бузова спросила, какой именно телефон. Понятное дело, что догадаться было не так уж и сложно.

«Пока все не узнают, что у меня 16 Pro Max, я буду ходить вот так», — сказала певица, указывая на свой прозрачный чехол.

Визажист пошутил, что теперь поклонникам Ольги нужно ожидать красивый контент. Певица, имея чувство юмора, отметила, что контент всегда был красивым.

Купила ли Ольга сама себе этот телефон или ей подарил загадочный мужчина, с которым она недавно летала отдыхать, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова прилетела на отдых в Африку с новым избранником. Личность возлюбленного звезда пока не раскрывает, однако она отмечает, что очень счастлива.

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