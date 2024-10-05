Открытие миланских ученых: в мозгу мумий XVII века найдены следы кокаина

Фото: © РИА Новости/Михаил Алаеддин

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Раньше кокаин считали «волшебным» растением.

Исследование, проведенное в старинной больнице Милана, опровергло заблуждение о нахождении в мозговой ткани мумий следов кокаина. Об этом сказано в журнале Journal of Archaeological Science.

Сообщается, что ранее среди жителей Южной Америки листья коки считались «волшебными» — растение могло утолять голод и жажду, служить местным обезболивающим и антисептиком, лечило болезни и будоражило ум. Как отмечают исследователи, мозговой ткани двух из девяти мумий XVII века, обнаружены следы кокаина, гигрина и бензоилэкгонина. Соответственно, листья коки оказались в распоряжении пациентов этой больницы на 200 лет раньше, чем предполагали ученые.

По словам ученых, эти двое употребили кокаин будучи на пороге смерти, приблизительно в 1600-х годах. Однако больница официально листья коки для лечения пациентов не использовала. Есть предположение, что пациенты могли получить их от целителей, не относящихся к госпиталю.

Согласно открытым источникам, в те времена Миланское герцогство находилось под властью Испании и являлось важным пунктом морской торговли с Америкой, поэтому растение могло попасть на континент, не зафиксировавшись в официальных документах. Но через несколько веков это растение станет причиной массовых смертей от передозировки и распространится по всему миру

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