«Теплые отношения»: Генпрокуроры РФ и Армении подписали программу сотрудничества
Генпрокуроры России и Армении подписали программу сотрудничества
Фото, видео: 5-tv.ru
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Игорь Краснов и Анна Вардапетян встретились в Ереване.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и его коллега из Армении Анна Вардапетян подписали восьмую программу сотрудничества между странами в рамках 34-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП).
В начале мероприятия Краснов выразил благодарность армянским коллегам и самой Вардапетян за гостеприимство и высокий уровень организации заседания.
«Теплые отношения между нашими прокуратурами способствуют результативному взаимодействию двух ведомств», — подчеркнул Генпрокурор.
Игорь Краснов предложил акцентировать внимание на практических аспектах надзора и обмениваться опытом проведения целевых проверок. Он также подчеркнул важность укрепления связей в научно-образовательной среде.
Кроме того, Краснов пригласил прокуроров из Армении пройти обучение по интересующим Ереван направлениям в следующем году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество двух стран. В ходе встречи Мишустин попросил Головченко передать от президента России Владимира Путина «самые лучшие пожелания» лидеру Белоруссии Александру Лукашенко.