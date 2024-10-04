T-Killah вспомнил о знакомстве с P.Diddy: «Чувствовал что-то неладное»

Фото: Елизавета Клементьева/ТАСС

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Рэперу довелось однажды выступить на концерте американского коллеги.

Скандал вокруг P. Diddy (он же Шон Комбс) продолжает набирать обороты по всему миру. Однако только в российском шоу-бизнесе активно следят за развитием событий, связанных с американским рэпером.

Недавно исполнитель T. Killah (настоящее имя Александр Тарасов) поделился своими воспоминаниями о знакомстве с этим артистом. Оказывается, что он когда-то он выступал на концерте P. Diddy в Казахстане, после которого он был приглашен уже на частную вечеринку. От предложения артист отказался.

«Хорошо, что я не поехал на афтепати. Как будто чувствовал что-то неладное», — с иронией отметил T. Killah в личном блоге.

Арест рэпера P.Diddy

В сентябре рэпера P.Diddy арестовали по подозрению вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Согласно искам, он также организовывал так называемые «белые вечеринки» с участием звезд американского шоу-бизнеса. Там имели место не только разврат и наркотики, но и насилие. Эти мероприятия могли длиться несколько дней.

В ходе обыска у рэпера дома нашли запрещенные вещества, оружие и тысячу бутылок детского масла.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бейонсе затравили за причастность к секс-скандалу P. Diddy.