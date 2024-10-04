Создала «Щелкунчика» и «Дюймовочку»: умерла мультипликатор «Союзмультфильма» Восканьянц

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Художнице было 90 лет.

Художник-мультипликатор Марина Восканьянц ушла из жизни в возрасте 90 лет в ночь на 4 октября. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков в своем Telegram-канале.

«В возрасте 90 лет умерла художник-мультипликатор Марина Восканьянц», — написал он.

По словам Капкова, Восканьянц увлекалась мультфильмами с малых лет. А ее первое знакомство с анимацией произошло в возрасте пяти лет, когда она увидела шедевры Уолта Диснея.

Восканьянц работала в киностудии с 1959 по 1991 год и специализировалась на танцевальных сценах. Ее «визиткой» был танец Маши с метлой вокруг елки в «Щелкунчике».

Она также поработала над такими мультфильмами, как «Дюймовочка», «Трое из Простоквашино», «Приключения пингвиненка Лоло», «Три толстяка» и многими другими картинами. Кроме того, Восканьянц преподавала во ВГИКе и получила большое количество наград за свой вклад в анимацию.

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