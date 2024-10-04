«Дедушка номер один»: единственная дочь Эминема готовится стать мамой

Фото: Paul Sancya/ТАСС

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У рэпера появится первый внук. Ну или внучка.

Американский рэпер Эминем впервые станет дедушкой. Его 28-летняя дочь Хейли Джейд Скотт, в мае этого года вышедшая замуж за Эвана Макклинтока, сообщила о своей беременности, а точнее сделала это руками отца.

Эминем, который уже разменял шестой десяток, выпустил в честь радостного события трогательный клип, посвященный наследнице, а также показал трогательное видео, в котором его дочь дарит ему футболку с надписью: «Дедушка номер один».

Хейли и Эван встречались с 2016 года, а отношения зятя и звездного тестя давно превратились в дружеские. Молодящийся рэп-исполнитель легко нашел язык с будущим отцом своих внуков и на свадебных фотографиях, сделанных в мае, выглядел ничуть не хуже молодого парня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беременная жена Курбана Омарова показала лицо будущего малыша.