«Чувствую себя прекрасно»: Збруев вышел на связь после новостей о госпитализации

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Информация об удушье и экстренной госпитализации не подтвердилась.

Народный артист РСФСР Александр Збруев вышел на связь после известий о повторной госпитализации. Деятель культуры от первого лица опроверг известия об ухудшении в состоянии здоровья, появившиеся в ряде СМИ ранним утром в пятницу.

В беседе с «Абзацем» звезда советского и российского кино прояснил, что, вопреки наветам СМИ, чувствует себя вполне неплохо.

«Чувствую себя прекрасно», — заявил он.

Не все так однозначно?

Тем временем, сообщения «от первоисточника» и официальные заявления из театра, в котором долгие годы служит Збруев, расходятся. В пресс-службе «Ленкома», которому всенародный любимец отдал без преувеличения полвека, сообщили — утром актер действительно почувствовал себя плохо после перенесенной операции. Во избежание последствий врачи приняли решение «положить артиста на долечивание».

«Перенес операцию недавно. Почувствовал недомогание, слабость. Положили на долечивание», — сказали в театре агентству ТАСС.

Тем временем, по информации источника 5-tv.ru, актера доставили в больницу имени С. П. Боткина. Александр Збруев почувствовал себя плохо и пожаловался на одышку и недостаток воздуха. Испуганные коллеги передали артиста под наблюдение врачей.

Эта госпитализация — вторая для Збруева за последнее время. До этого журналисты писали, якобы народный артист перенес инсульт, но супруга Збруева, Людмила Савельева, множащиеся слухи опровергла. О деталях перенесенной деятелем культуры операции в ближайшем окружении не распространяются.

Исполнитель ролей в фильмах «Большая перемена» и «Ты у меня одна» Александр Збруев в феврале получил орден Александра Невского с формулировкой «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».



В апреле 86-летний артист сыграл Ромео в адаптации пьесы Шекспира. Его партнершей стала 84-летняя Вера Майорова. Збруев признался, что роль ему доверил один небезызвестный эпатажный режиссер, но фамилии не назвал.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Врачи оказывали помощь и дочери артиста

В конце сентября сообщалось и о госпитализации дочери артиста. Наталья Збруева поступила в клинику с симптомами отравления — она выпила таблетки, после чего почувствовала себя плохо. Наталья появилась на свет во втором браке артиста с Людмилой Савельевой.



В школьном возрасте Наталья снялась в фильме «Если верить Лопотухину» режиссера Михаила Козакова. С тех пор карьера в кино наследницу знаменитой фамилии больше не манила.

От романа с Еленой Шаниной у актера есть дочь Татьяна, которой сейчас 23 года. Благодаря младшей дочери Збруев впервые стал дедом: его внук Лев родился в марте.

Ранее 5-tv.ru писал, что могло стать причиной второй экстренной госпитализации Збруева.