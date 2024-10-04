«Ушел наш друг»: как прошло прощание с Вячеславом Добрыниным

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Легендарного музыканта похоронят на Троекуровском кладбище.

На Троекуровском кладбище в Москве вынесли гроб народного артиста РФ Вячеслава Добрынина. Кадры с траурной процессии показывает 5-tv.ru.

Проститься с композитором пришли его близкие, друзья и коллеги. Пасмурная погода не помешала церемонии.

«Ушел из жизни наш друг, наш товарищ, наш коллега, сподвижник многих из тех, кто сегодня собрался в этом зале. Здесь, наверное, сейчас самые близкие его люди. <…> Знаете, ушел из жизни не просто гражданин, <…> ушло нечто большее, ушла, если хотите, душа нашего Отечества, человек, который во многом определял настроения, определял смыслы, определял культуру во многом», — сказал певец Лев Лещенко.

После прощания гроб с телом артиста погрузили в автомобиль.

Вячеслав Добрынин умер 1 октября в возрасте 78 лет в одной из столичных клиник, его госпитализировали меньше недели назад с инсультом. Супруга подтвердила кончину певца.

Композитор и певец известен благодаря таким хитам, как «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро», «Ах, какая женщина», «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Все, что в жизни есть у меня» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сказал Александр Маршал во время прощания с Добрыниным. Артист назвал своего покойного друга замечательным композитором и очень жизнерадостным человеком. По его словам, в последний раз он виделся с Добрыниным давно, поскольку тот тяжело болел. Он также с грустью вспомнил, что когда-то сдружился с композитором на почве любви к легендарной группе The Beatles.