«Мне будет очень не хватать»: Укупник посетил прощание с Добрыниным
Укупник посетил похороны Вячеслава Добрынина и выразил свои соболезнования
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Заслуженный артист выразил свои соболезнования всем близким и поклонникам певца.
Заслуженный артист России Аркадий Укупник посетил похороны легендарного эстрадного певца Вячеслава Добрынина, которые состоялись сегодня на столичном Троекуровском кладбище.
Корреспондент 5-tv.ru смог узнать, какие эмоции в этот траурный день испытывает музыкант в связи с кончиной своего близкого друга.
«Никакие слова не смогут помочь горю близких, горю людей, которые его любили, горю миллионов, с которыми останутся его песни. Мне будет не хватать, как он всегда говорил мне: „Аркашка, привет“. Вот слова „Аркашка“ мне будет очень не хватать», — печально прокомментировал Укупник уход из жизни Добрынина.
Недавно Укупник уже общался с корреспондентами 5-tv.ru, рассказав о том, что считает русский народ и русский менталитет уникальными и неповторимыми.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец и музыкант России Александр Маршал также попрощался с Вячеславом Добрыниным.