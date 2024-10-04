Обратите внимание на знаки: прогноз Таро на неделю с 7 по 13 октября
Фото, видео: 5-tv.ru
Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.
Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.
Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 7 по 13 октября.
Основная энергия недели (Карта Таро — Четверка Кубков)
Четверка Кубков — карта зависшего состояния. Мы можем оказаться в тот самом «дне сурка» и ежедневно видеть перед собой то, что нам понятно и знакомо. Появится боязнь перемен.
Вы также можете почувствовать, что потеряли интерес к жизни. Но не стоит отчаиваться, так как могут появиться неожиданные сюрпризы, новости или ситуации, которые заставят поднять глаза и увидеть что-то очень важное. На этой неделе обращайте внимание на знаки.
Прогноз финансов недели (Карта Таро — Двойка Кубков)
Двойка Кубков — карта партнерства. Возможно несколько вариантов развития событий. Например, деньги придут от вашей второй половинки.
Но финансовые потоки будут идти от хороших отношений, когда присутствует энергия влюбленности и изобилия. Также может выстроиться душевное и эмоциональное партнерство с коллегами по работе.
Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Рыцарь Пентаклей)
Рыцарь Пентаклей говорит о том, что нужно действовать в отношениях, совершать шаги, но они должны быть стабильными и фундаментальными, необходима четкая последовательность. Большая вероятность получить предложение руки и сердца от партнера.
Совет на неделю (Карта Таро — Семерка Кубков)
На этой неделе важно следить за своими эмоциями. Семерка Кубков — карта иллюзорности и изменения реальности. Есть вероятность попасть в измененное состояние, поэтому будьте аккуратны с алкогольными напитками.
Чтобы не обрести зависимость, нужно себя сдерживать. Кроме того, важно определиться со своими целями и желаниями. Решите, что для вас важно и выберите свой путь.
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