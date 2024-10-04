Вопрос цены и качества: в России может появиться ГОСТ для натуральной косметики

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Стандарт позволит убрать с прилавков некачественную продукцию и подделки.

По мнению экспертов, в 65% косметики, которая продается в России, есть опасные компоненты. Нередко и состав продукции — тайна. А если он указан, то надо обращаться к химикам, чтобы разобраться в пугающих аббревиатурах.

Корреспондент «Известий» Алексей Шанев побывал на производстве, чтобы выяснить, какие сейчас стандарты для эко-косметики.

Среди сотен флаконов тоников и кремов Вера Румянцева точно знает, какой выбрать для себя или порекомендовать подругам. Главное — состав: чем проще, тем лучше. Ведь и среди дорогой косметики попадается сомнительная.

«Чтобы до состава пробраться, это нужно открыть мне упаковку, залезть и посмотреть. А тут все прямо очень скрытно. Попробуем, залезем? Тут вообще ничего нет. А написано: «Смотреть на упаковке», — рассказывает Вера.

Пять тысяч рублей за баночку скраба для тела — цена не самая высокая, но и эконом-сегментом не назовешь. На упаковке — ни состава, ни какого-либо упоминания о сертификации. Между тем, товар из Европы, и должен как минимум соответствовать стандарту COSMOS. По нему работали и отечественные производители, пока не ввели санкции.

Сотни и даже тысячи флаконов и тюбиков в час. О производстве лосьонов, гелей для душа, различных кремов в этой петербургской компании говорят с гордостью. Вся продукция — экологически чистая, а главное — натуральная.

«Это все химия, но есть химия „зеленая“ и разрешенная, которая не вредит окружающей среде и не вредит человеческому здоровью», — заявляет руководитель технологического отдела компании-производителя косметики Максим Данилов.

Все дело в способе производства компонентов. Если применяется синтетика, средство натуральным не считается. Вроде бы все предельно понятно, но в Роскачестве все же решили: без ГОСТа на косметику в России уже не обойтись.

Если в креме или геле для душа 95% растительных компонентов, то на такой флакон можно смело ставить знак: «произведено по ГОСТу». Некоторые эксперты с этим не согласны.

«Если мы имеем в виду совсем натуральную косметику, которая вообще без консервантов, то срок годности ее маленький. Если мы с какими-то компонентами берем крем, ну, конечно срок два-три года у такой баночки. Понятное дело, что компоненты будут активные изменяться, портиться, и туда нужно добавить консервант», — рассказывает врач-дерматолог, косметолог Кнара Андрян.

А с ним уже косметика не натуральная, и четыре заветных буквы «ГОСТ» на этикетке скроют химический консервант. Получается маркетинговая уловка, когда знак качества работает как реклама товара.

«Качество ведет за собой поднятие цены, поэтому выбор чаще всего падает на нее. И здесь он используется и как повышающий маркетинговую составляющую, а заодно и прибыль компании», — поясняет директор маркетингового агентства Александр Иванов.

Утвердить ГОСТ для натуральной косметики в Роскачестве обещают к концу этого года. И настаивают: стандарт позволит убрать с прилавков некачественную продукцию и подделки.