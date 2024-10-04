Притворялся женщиной: в Истре задержан учитель, который вел переписку со школьницами

Фото: www.globallookpress.com/Boris Roessler

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Мужчина общался с девочками 13 и 15 лет на интимные темы.

В городе Истра Московской области правоохранительные органы задержали учителя начальных классов, который под прикрытием фейковых страничек в соцсетях от лица женщин совращал девочек 13 и 15 лет.

Как стало известно 5-tv.ru от доверенного источника, мужчина еще в 2021 году использовал псевдонимы Мария Вискарева и Лилия Сотникова, чтобы вступать в общение с несовершеннолетними девочками и предлагать им общение на интимные темы и обмен эротическими фотографиями.

Обвиняемый ранее не имел проблем с законом, долгое время работал в местной школе учителем младших классов, а также был женат. В квартире мужчины прошел обыск, супруга подозреваемого была допрошена, а самому обвиняемому были назначены психолого-психиатрическая и генетическая экспертизы. Сообщается, что мужчина признал вину, а уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ уже направлено в суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина прикинулся подростком ради совращения школьниц и получил 120 лет тюрьмы.