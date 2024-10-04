Фото, видео: Пресс-служба ЗАО «НМГ»; 5-tv.ru

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Этот благотворительный проект создает кинокартины, которые транслируют основополагающие ценности.

Национальная Медиа Группа (НМГ) стала стратегическим информационным партнером продюсерской компании «ЛАМПА».

«Для нас существенно важным является направление корпоративной социальной ответственности, которое связано с дистрибуцией социально-преобразующего контента, влияющего на эмоции, на решения, стереотипы и на дальнейшие действия общества», — в ходе пресс-конференции подчеркнула отметила руководитель направления КСО НМГ Мария Залунина.

«ЛАМПА» — это благотворительный проект, который продвигает социально-значимые инициативы, используя общедоступный язык кино.

Представители НМГ заняли места в жюри, а также спикеров кинофестиваля. К тому же, на платформе Wink появилось «Ламповое кино» и прямые трансляции фестивальных событий. Создатели контента, который производит «ЛАМПА», влияют на общество, заставляя людей больше думать о родных и близких людях. После просмотра их картина абсолютно каждому захочется стать ближе к своей семье, а возможно и создать собственную благотворительную организацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что будущие премьеры фильмов объявили на петербургском контент-форуме.