«Зло должно быть наказано»: сотрудник ЗАЭС погиб в результате теракта ВСУ

Фото: Telegram/Официальный канал Запорожской АЭС/znppofficial

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В его автомобиле сработало взрывное устройство.

Сотрудник Запорожской АЭС, бывший председатель совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий погиб в результате террористического акта, совершенного киевским режимом. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«По версии следствия, 4 октября 2024 года под транспортное средство начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС, припаркованное у дома на бульваре Каштанова в городе Энергодаре, было заложено самодельное взрывное устройство», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета России.

Как только сотрудник станции сел в свое авто — произошел взрыв. От полученных травм он скончался в больнице.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом. В настоящий момент проводится расследование, устанавливаются все детали произошедшего.

«Зло должно быть наказано», — заключили в пресс-службе АЭС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дрон ВСУ повредил трансформатор подстанции вблизи ЗАЭС. Радиационный фон на станции и в зоне наблюдения, к счастью, не превысил природных значений.