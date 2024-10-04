Потратила на него 10 лет жизни! Болгар возмущена, что Дуров отрицает их отношения

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

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Более того, она не знала о других детях миллиардера.

Мать троих детей миллиардера Павла Дурова — а именно таковой она себя заявила — Ирина Болгар оскорбилась на слова официального представителя предпринимателя о ней. В беседе с американским изданием The New York Times она опровергла информацию о том, что они с Дуровым якобы никогда не были семьей, а их совместные дети были рождены сугубо в деловых отношениях.

По словам Болгар, у нее есть весомые доказательства того, что их с бизнесменом связывают более десяти лет совместной жизни, и она в любой момент готова продемонстрировать многочисленные фотографии и переписки.

«Кроме того, есть множество нотариально заверенных договоров, дающих мне право тратить до 150 000 евро в месяц по своему усмотрению, будучи вторичным держателем карт. Мы никогда не подписывали никаких договоров на детей, так как все счета оплачивал напрямую Дуров, а у меня был доступ к банковским счетам по нотариально заверенным договорам», — добавила Ирина.

Помимо всего прочего, Болгар крайне возмущена тем, что у Дурова обнаружилось большое количество официально признанных детей, которым миллиардер выплачивает щедрые пособия. Женщина обещает уже через несколько дней выступить с разоблачением бывшего возлюбленного, в котором она по пунктам опровергнет высказывания Дурова и его пресс-службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поведение Дурова после ареста сочли подозрительным.