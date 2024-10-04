Воровал крокодила, кенгурят и жил при храме: что известно о «карлике» -расхитителе зоопарков

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Врач предположил, какие расстройства личности могут быть обнаружены у мужчины после психиатрической экспертизы.

Накануне правоохранительные органы задержали во Владимирской области подозреваемого в краже кенгуру из российских зоопарков. Им оказался рецидивист с богатым криминальным прошлым — 31-летний Иван Некрасов. Что еще известно о похитителе животных — в материале 5-tv.ru.

Задержание

Некрасова задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области, при нем была сумка с детенышами сумчатых.

«Предварительно установлено, что фактов хищения животных было как минимум два. Первое преступление совершено в Заволжском районе Ярославля 27 сентября. Рано утром неизвестный проник на территорию местного зоопарка и украл детеныша кенгуру по кличке Крош. Через три дня аналогичный случай зарегистрирован в Калужской области, там пропали двое кенгурят», — отметила официальный представитель МДВ РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Вычислить подозреваемого правоохранителям помогли высокие технологии. Оперативники проверяли номера телефонов, которые выходили в сеть в местах краж в Калуге и Ярославле. В результате полицейским удалось установить местоположение Ивана Некрасова.

Оперативников ранее запутал маленький рост мужчины, изначально разыскивали ребенка. Позже выяснилось, что трех животных украл карлик. Задержанный был доставлен в отдел полиции, где с ним проводились следственные действия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ.

Сегодня Ивана Нестерова доставили в суд. Как видно на кадрах, снятых корреспондентом 5-tv.ru в зале суда, мужчина разрыдался в момент, когда его завели в помещение.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Промышлял воровством

Мужчина давно промышлял воровством. Известно о мелких денежных кражах, хищении телефонов, проникновениях в квартиры. Первую кражу он совершил, будучи еще несовершеннолетним.

Таких, как Некрасов, зачастую называют форточниками — комплекция позволяет им проникать почти в любое помещение через приоткрытую дверь или окно благодаря своему росту — около 160 сантиметров. Кроме того, он не привлекал к себе внимания и не вызывал подозрения из-за схожести с ребенком.

Иван жил в небольшом домике при храме в селе Тарногский Городок в Вологодской области. Помогал в церкви по хозяйству и получал за это еду. По рассказам местных жителей, мужчина часто вел себя странно и однажды сжег чужой мотоцикл. Односельчане также отмечали, что Иван приставал к девушкам.

Некрасова несколько раз привлекали к суду, но каждый раз ограничивались условными сроками. Судя по всему, он специализировался на краже редких животных. В 2021 году его уже задерживали с кенгуренком, а еще раньше он пытался перевезти крокодила Гошу из Вологодской области в Сочи.

Тогда мужчина пришел в полицию и заявил, что хочет переехать поближе к морю. Некрасов в тот момент находился под надзором правоохранителей как условно-досрочно освобожденный из мест лишения свободы, поэтому ему нужно было письменное разрешение на перемену места жительства.

Он открыл сумку, показал правоохранителям крокодила и заявил, что животному нужно жить в тепле. Сотрудники полиции изъяли крокодила и передали его ветеринарам.

После всех этих инцидентов Некрасов не остановился на достигнутом. Иван поставил перед собой новую цель — заполучить экзотическую обезьяну. Чтобы ее реализовать, он придумал бизнес по продаже кенгурят.

Кража кенгурят

В Ярославской области 27 сентября пропал кенгуренок Крош. Тогда сообщалось, что сбежать из зоопарка сам зверек не мог. Он слишком мал, чтобы отважиться оторваться от матери, поэтому правоохранители взялись за поиски похитителя. Кроме того, преступник действовал продуманно — он даже смог отключить в зоопарке сигнализацию.

Спустя два дня вор проник в зоопарк в Калуге и снова украл животных.

Позже стало известно, что Иван Некрасов безнаказанно гулял по территории зоопарка поздней ночью. Он подошел к вольеру, раскрыл часть забора, после чего забрал кенгуру и покинул зоопарк.

«Неизвестный проник на территорию зоопарка и украл детеныша кенгуру по кличке Крош, через три дня аналогичный случай зарегистрирован в Калужской области: там пропали двое кенгурят», — сообщала официальный представитель МДВ РФ Ирина Волк.

Во время суда адвокат похитителя Екатерина Сентищева уточнила, что Некрасов не получал какого-либо заказа на кражу кенгурят. Он сам предлагал зоопаркам купить животных.

«Не было заказа. Он сам сконтактировался с частным зоопарком и сделал предложение», — объяснила она.

Фото, видео: 5-tv.ru

Судьба животных

Всего Некрасов успел украсть трех детенышей, и их судьба сложилась по-разному. Одно из животных, похищенных из калужского зоопарка, получило серьезные травмы от сетки, когда вор пытался вытащить его из вольера. Позже кенгуру скончался от потери крови.

Другой кенгуренок был продан в частный зоопарк. По последним данным, малыш по имени Крош был найден в Подмосковье.

Третье животное было обнаружено у похитителя при задержании в большой вещевой сумке. К счастью, без каких-либо травм, но малыш был сильно напуган. На данный момент он находится в Ярославском зоопарке.

«Малышу ничего не угрожает, он окружен вниманием и заботой наших специалистов. Его состояние удовлетворительное, он находится под постоянным ветеринарным контролем. На данный момент решается вопрос о передаче его обратно в Парк птиц „Воробьи“. Совсем скоро малыш встретится со своими родителями», — отметили в пресс-службе зоопарка.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

Смесь клептомании и зоофилии

В зале суда адвокат Некрасова Екатерина Сентищева заявила, что у похитителя врожденное психическое заболевание, но не уточнила какое. Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров в разговоре с 5-tv.ru заявил, что поведение задержанного может указывать на совершенно разные расстройства личности. Специалист уверен, что Ивана Некрасова отправят на психиатрическую экспертизу, так как его поведение «не вписывается в рамки стандартного».

«Тебе нравятся животные — ходи в зоопарк, любуйся. Есть контактные зоопарки, можешь гладить, можно взять на содержание. Человек может реализовываться как угодно. Сейчас есть страусиные и кенгуриные фермы в России. В этом случае может быть смесь клептомании и зоофилии», — сказал психиатр.

По словам Шурова, речь также может идти об антисоциальном расстройстве личности.

«Это люди, которые всю жизнь выше морали. Они могут сделать все, что угодно: украсть, вести паразитический образ жизни, совершать преступления — для них это нормально. Они исправлению не подлежат», — объяснил специалист.

Кроме того, после психиатрической экспертизы у Некрасова могут обнаружить бредовое расстройство личности. Это заболевание, при котором у человека развиваются стойкие бредовые идеи, и его убеждения не соответствуют действительности.

По словам врача, многие расстройства возникают у человека еще в детстве. И значительное виляние на это оказывает окружение, в частности, родители. Они могут направить ребенка в нужное русло, обратиться к специалисту, если обнаружат какие-либо наклонности у детей.

В то же время существуют «врожденные психопаты». У таких людей «специальным образом организован мозг», и это не удастся компенсировать никаким окружением и воспитанием, добавляет Василий.

В случае с похитителем кенгуру Иваном Некрасовым, стоит обратить внимание также на его рост.

«Люди с низким ростом часто в школе буллингу подвергаются. И в обществе они пытаются все время какими-то действиями чем-то о себе заявить. Как-то продвинуться коротышкам, конечно, сложнее. Когда мужчина высокий, ресурсный — ему спокойнее. Человек с низким ростом должен в два раза больше усилий прилагать», — рассказал эксперт.

Черный рынок

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что на данный момент, к сожалению, в России процветает черный рынок экзотических животных.

«В России большой черный рынок экзотических животных, его нелегальный оборот исчисляется сотнями миллионов рублей в год. Таких животных продают, покупают, ввозят из-за рубежа, вывозят за рубеж, крадут, используют в коммерческих целях, помещают в частные зверинцы.», — написал он в своем Telegram-канале.

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