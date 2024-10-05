Культурная дипломатия: в Риме послы стран-участниц БРИКС открыли общую выставку

Фото, видео: 5-tv.ru

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Экспозиция собраны произведения искусства от авторов из России, Бразилии, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии, Индии, Китая и Южной Африки.

Страны БРИКС — это культурный пласт, который очень сильно повлиял на развитие человечества. Об этом заявило посол России в Италии Алексей Парамонов.

«Мы видим встречное движение наших коллег из стран БРИКС в сторону большего сотрудничества, общения, диалога», — отметил он на выставке стран объединения, которая открылась в Русском доме в Риме.

Он указал, что на площадке в столице Италии представители различных государств объединились с целью создания многополярного мира. Парамонов подчеркнул, что культурный диалог построен на взаимном уважении и равноправии. По мнению дипломата, среди стран БРИКС растет понимание того, что вместе они могут многого достичь.

Директор Русского дома в Риме Дария Пушкова пояснила, что идея подобной выставки появилась еще в конце 2023 года. Ее организовали совместными усилиями с посольством России в Италии, чтобы объединить различные страны и народы.

«Искусство, в очередной раз, объединяет нас всех, невзирая на национальные различия», — подчеркнула Пушкова.

Вместе с тем посол ОАЭ в Италии Абдулла Али Аль-Субуси уверен, что культура сближает страны БРИКС. Она также позволяет понять, в каком направлении стоит двигаться в будущем.

«Культура — важное измерение деятельности БРИКС, которое делает блок особенным. Она нас сближает и позволяет узнать больше друг о друге», — заявил он.

Выставка «Россия и БРИКС в культурном измерении: Новое Искусство Нового Мира» открылась в преддверии саммита в Казани. На выставке представлены работы современных художников из стран БРИКС.

Выставка в Русском доме в Риме объединяет фотографии, скульптуры, живопись и цифровое искусство, созданные авторами из России, Бразилии, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии, Индии, Китая и Южной Африки.

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