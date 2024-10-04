Горелые машины и автоматные очереди: как педагоги покидали курское пограничье

По эвакуируемым из Суджанского района Курской области учителям не стреляли

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Учителя продолжают работать даже после эвакуации.

Учителя средней школы эвакуировались из Суджанского района Курской области под автоматные очереди и взрывы снарядов. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин выслушал педагогов, которых приняли в Белгородской области.

«Когда мы уезжали, слышны были автоматные очереди, но хорошо, что мы выбрались без приключений — по нам не стреляли», — вспоминает учительница биологии и географии средней школы Зоя.

Педагог добавила, что по дороге в Белгородскую область наблюдали вдоль дорог горелые машины. Вместе с тем женщина рассказала, как во время эвакуации слышали над головой взрывы снарядов. Она также призналась, что в итоге добрались до безопасного места в тяжелом состоянии.

Директор средней школы Виктор пояснил, что первый день они побыли в Курчатове, расположенном в Курской области. Сейчас же их жизнь постепенно налаживается благодаря поддержке со стороны и волонтеров. Корреспондент «Известий» показал, что жители белгородской области помогли как продуктами с одеждой, так и другими вещами.

«Жизнь по-маленьку наладилась, теперь мы работаем дистанционно. Есть теперь свой доход», — сказал директор средней школы Виктор.

Виктор указал, что они планировали начать учебный год в обновленной школе в Суджанском районе Курской области. Однако планам не суждено было сбыться — им пришлось эвакуироваться.

Ранее 5-tv.ru показал на видео, как в Белгородской области запустили школьные автобусы с РЭБ — для защиты от украинских дронов.