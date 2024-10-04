Фото, видео: Instagram*/lizlizaaaaa

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Даже спустя четыре года после трагедии пострадавшая не отчаивается и активно тренируется.

В 2020 году с 18-летней Елизаветой Мелитопуло случилась страшная авария — совсем юная девушка попала в серьезное ДТП, которое могло стоить ей жизни. Молодая водитель чудом осталась жива, однако получила серьезные травмы. Сегодня она всеми силами старается восстановиться, а результатами реабилитации делится в личном блоге с подписчиками, которые внимательно следят за ее успехами.

В судьбоносный день — 9 декабря 2020 года — 18-летняя Лиза беззаботно возвращалась из Абинска в Краснодар. Она навещала родителей и мечтала скорее оказаться дома, чтобы вновь выйти на учебу после долгого карантина в связи с пандемией коронавируса. Юная автомобилистка даже подумать не могла, какое несчастье ей придется пережить, что все ее будущее, мечты и стремления, окажутся перечеркнуты ужасной аварией.

То ли по воле рокового случая, то ли из-за собственной ошибки, молодая водитель выехала на встречную полосу дороги. Именно тогда и случилось страшное и непоправимое — автомобиль Елизаветы оказался «зажат» между двумя огромными фурами.

Девушку доставали из настоящей груды металла. Врачи всеми силами боролись за пострадавшую, хотя и понимали, что она получила несовместимые с жизнью травмы. Долгих и пугающих 42 дня Лиза провела в коме. Казалось, что никогда уже девушка не откроет глаза, однако все же чудо свершилось.

Фото, видео: Instagram*/lizlizaaaaa

Безусловно, ужасающая авария навсегда оставила свой отпечаток. Сегодня у настоящей героини почти что полностью парализована правая часть тела, она с трудом ходит и говорит. Мелитопуло получила первую группу инвалидности, однако все равно не перестает бороться. Ежедневно и активно тренируется, дабы максимально минимизировать печальные последствия ДТП, операций и комы.

«Сейчас я непонятно говорю, у меня не работают правая рука и нога. Я спрашивала у своих родителей, почему я не умерла в аварии?! Ведь лучше умереть, чем быть инвалидом», — делилась как-то девушка с подписчиками.

Уже четыре года Елизавета Мелитопуло не опускает руки. Она отвечает на вопросы поклонников, восхищающихся девушкой, рассказывает различные истории из жизни. В одном из интервью она призналась, что мечтает окончательно встать на ноги, а также стать мамой — 22-летняя блогер хочет большую и счастливую семью, в которой обязательно будет трое детей, два мальчика и одна девочка.

К сожалению, Елизавета все еще ждет своего суженого — шесть лет девушка встречалась с любимым молодым человеком, только вот пара рассталась спустя некоторое время после аварии. И все же Мелитопуло не унывает: она обязательно встретит достойного человека.

К тому же Лиза пользуется неплохой репутацией в Сети. Невероятное количество человек поддерживает ее и желает удачи.

«Подруга, держись, все будет хорошо»;

«Желаю, чтобы у тебя было все хорошо! Верю в тебя!»;

«Ты очень красивая. Ты сильная. У тебя все будет хорошо. Мы верим в тебя»;

«Лизе желаем здоровья от всей страны», — пишут комментаторы на странице девушки.

И все же, конечно, находятся и те, кто выделяет очевидное — порой Лиза, еще до аварии, вела себя достаточно опрометчиво. Нередко молодая водитель делилась «опасными» роликами из салона машины. Например, сидя за рулем, высовывала левую ногу прямо в окно. Девушка обожала водить и часто снимала процесс прямо за рулем, возможно, не всегда внимательно следя за дорогой.

«Одна секунда, и жизнь делится на „до“ и „после“. Для кого эти понты нужны были. За рулем нужно быть аккуратнее. Ни один опытный водитель со стажем не будет так ездить», — считает один пользователь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве 14-летний подросток за рулем устроил серьезное ДТП.

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