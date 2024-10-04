Спасены! Застрявшие в лимане на Камчатке косатки вышли в открытое море

Фото, видео: www.globallookpress.com/Roland Marske; Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Целое семейство оказалось в ловушке во время отлива — морские животные начали задыхаться и получили ранения.

Сотрудникам МЧС России удалось вызволить семейство косаток из плена обмелевшего лимана на Камчатке. Попытки спасти группу морских животных продолжались около двух дней, шансов на успех, казалось, уже нет, но им все-таки удалось помочь. Несмотря на ранения и стресс, выжили все косатки. Об этом рассказали представители пресс-службы ведомства.

«Специалисты направили косаток в более глубокое место. Уже преодолели около километра по направлению к выходу из лимана, осталось еще столько же. Сейчас глубина воды достаточна для того, чтобы животные могли спокойно плавать. Спасатели МЧС России следят за их дальнейшими передвижениями», — сообщали в МЧС.

Позже стало известно, что косатки уже в открытом море. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев заявил о происшествии 2 октября. Проблема была не только в том, что каждая из косаток весит несколько тонн. Дно данного лимана илистое, ни одна спецмашина не могла добраться до попавших в беду морских животных. На берег были подняты все катера промышленных предприятий. Около 30 человек постоянно дежурили на месте и поливали косаток водой.

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