Нефтехранилище загорелось на площади 10 тысяч «квадратов» под Пермью
Под Пермью загорелась база нефтепродуктов на площади 10 тыс. кв. м
Фото, видео: Феоктистов Дмитрий/ТАСС; Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru
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На месте работают спасатели.
В Пермском крае произошло возгорание на территории частной базы по хранению нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Пожар охватил площадь в десять тысяч квадратных метров.
«В промзоне деревни Осенцы горит частная база по хранению нефтепродуктов на десять тысяч квадратах. Огонь охватил емкости с топливом», — говорится в сообщении службы в официальном Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудникам МЧС уже удалось локализовать крупное возгорание и не допустить переход огня на частный сектор, административный корпус и сухую траву.
На месте возгорания работает более 60 специалистов и 19 единиц техники.
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