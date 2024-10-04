«Без обратного билета»: Надежда Сысоева улетела на Бали после разрыва со Стоуном

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Совместное участие в реалити-шоу не укрепило отношения звезд, а только вконец их рассорило.

Актриса и юмористка Надежда Сысоева переживает непростой период — разрыв с бойфрендом, блогером Сашей Стоуном (настоящее имя Александр Зарубин. — Прим. ред.). Но гораздо красивее, чем это бывает в большинстве случаев. Она не плачет у окна, глядя на осенний дождь в столице, а загорает на пляже острова Бали. Звезда Comedy Woman решила сделать паузу и набраться сил после всего, что с ней произошло в последнее время.

Сысоева и Стоун подтвердили свой роман в апреле, затем они вместе участвовали в реалити-шоу. Разница в возрасте в паре — 14 лет, кроме того, молодой блогер известен своими романтическими похождениями и вообще не слывет верным товарищем. Тем не менее на проекте Надежда удивляла зрителей ревностным отношением к избраннику и готова была за него расцарапывать лица. Даже Анну Седокову выдавила из шоу, увидев в ней соперницу. Вернулись влюбленные порознь.

В личном блоге Сысоева рассказала, почему пропала из поля зрения некоторых знакомых и поклонников. Оказывается, она отправилась на курорт, да еще и без обратного билета. Она опубликовала видео о том, как собирает чемодан, а уже через секунду бежит по золотому песку в алом купальнике. По словам артистки, исполнилось ее давнее желание.

«Я все-таки это сделала. Прилетела на Бали. Все реально! Как я давно мечтала так сделать! Без обратного билета… Самый крутой отдых — спонтанный!» — делится эмоциями Сысоева.

Как призналась юмористка, в этом году она очень много работала и пережила «самый сложный этап в жизни», поэтому и решила себя побаловать заслуженным отпуском в шикарном месте. У артистки обнаружилась опухоль в груди, она перенесла операцию, да еще и с парнем рассталась. Теперь она с восторгом рассказывает о переполняющем чувстве свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Саша Стоун прокомментировал отношения с Надеждой Сысоевой после расставания.