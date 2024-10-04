Несовершеннолетние дети Марии Погребняк зарабатывают на играх

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Блогер не видит в этом ничего зазорного.

Блогер Мария Погребняк рассказала в личном блоге, что ее несовершеннолетние сыновья сами зарабатывают деньги. При этом она не видит в этом ничего зазорного и очень рада такому положению дел.

«Я с детства начала зарабатывать. Бутылки сдавала, объявления расклеивала, листовки раздавала у метро, на конюшне работала в парке Сокольники. И мои сыновья сами зарабатывают уже! Паша получает деньги, помогая проходить игры, Артем — за игры в футбол и написание проектов, а Леша — за турниры по теннису», — рассказала Мария.

У Погребняк четыре сына. Первых троих она родила от бывшего мужа — футболиста Павла Погребняка, с которым развелась весной прошлого года, но осталась в хороших отношениях. В этом году они вместе отвели детей в школу.

Четвертого ребенка девушка родила 5 сентября от бизнесмена Игоря Головинского. Мальчика назвали Владимир. Примечательно, что только во втором браке Мария решилась сменить фамилию. Теперь она официально Головинская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марию Погребняк разлучили с новорожденным сыном из-за болезни.