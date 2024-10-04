В туалете Бориса Джонсона нашли прослушку после визита премьера Израиля
Фото: www.globallookpress.com/ Kremlin Pool
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Британский политик подробно рассказал об этой ситуации.
Британский политик Борис Джонсон рассказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался установить прослушивающие устройства во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства.
Как пишет The Telegraph, один из таких случаев произошел в 2017 году, когда Джонсон был главой МИД Великобритании. Тогда Нетаньяху хотел поставить прослушку в уборной министерства.
«Там (в туалете. — Прим. ред.) Биби (прозвище Нетаньяху. — Прим. ред.) провел некоторое время, и, может быть, совпадение, а может и нет, но мне сказали, что позже, когда проводили проверку на наличие подслушивающих устройств, обнаружили подслушивающее устройство», — признался Джонсон в своих мемуарах.
Спустя год после этого случая ФБР зафиксировала попытку Израиля установить прослушку около Белого дома. Предположительно, чтобы следить за президентом США, которым тогда являлся Дональд Трамп. Нетаньяху, в свою очередь, отрицает все обвинения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем ответит Израиль на массированную атаку Ирана.