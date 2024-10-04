В туалете Бориса Джонсона нашли прослушку после визита премьера Израиля

Фото: www.globallookpress.com/ Kremlin Pool

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Британский политик подробно рассказал об этой ситуации.

Британский политик Борис Джонсон рассказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался установить прослушивающие устройства во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства.

Как пишет The Telegraph, один из таких случаев произошел в 2017 году, когда Джонсон был главой МИД Великобритании. Тогда Нетаньяху хотел поставить прослушку в уборной министерства.

«Там (в туалете. — Прим. ред.) Биби (прозвище Нетаньяху. — Прим. ред.) провел некоторое время, и, может быть, совпадение, а может и нет, но мне сказали, что позже, когда проводили проверку на наличие подслушивающих устройств, обнаружили подслушивающее устройство», — признался Джонсон в своих мемуарах.

Спустя год после этого случая ФБР зафиксировала попытку Израиля установить прослушку около Белого дома. Предположительно, чтобы следить за президентом США, которым тогда являлся Дональд Трамп. Нетаньяху, в свою очередь, отрицает все обвинения.

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